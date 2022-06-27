Авто работника посольства Литвы в России разрисовали буквой Z
Понедельник, 27 июня 2022, 17:50
Автомобиль советника посольства Литвы по консульским вопросам в России Угнюса Лабутиса неизвестные разрисовали буквой Z, которую часто используют как символ поддержки российской агрессии в Украине.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на литовский канал TV3.
Сам Лабутис в Facebook сообщил, что обнаружил буквы Z на своем автомобиле по возвращении в Москву из отпуска на Камчатке. Символы российской агрессии были нанесены на капоте, дверях и стекле.
Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что уже направило ноту по поводу инцидента российскому МИД, и подчеркнуло, что это не первый случай, когда авто европейских дипломатов разрисовывают этим символом.
Напомним, еще в апреле Сейм Литвы поддержал запрет на публичную демонстрацию георгиевской ленты и других символов войны РФ против Украины.
Отношения Литвы и России в последние недели ухудшились из-за ограничения транзита в Калининградскую область РФ в соответствии с санкциями ЕС.
Напомним, Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининградскую область, ссылаясь на разъяснение ЕС. Москва заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения и пригрозила ответом.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС проверит юридические аспекты указаний Еврокомиссии относительно санкций, согласно которым Литва ограничила транзит в Калининград.