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Авто работника посольства Литвы в России разрисовали буквой Z

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Понедельник, 27 июня 2022, 17:50

Автомобиль советника посольства Литвы по консульским вопросам в России Угнюса Лабутиса неизвестные разрисовали буквой Z, которую часто используют как символ поддержки российской агрессии в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на литовский канал TV3.

Сам Лабутис в Facebook сообщил, что обнаружил буквы Z на своем автомобиле по возвращении в Москву из отпуска на Камчатке. Символы российской агрессии были нанесены на капоте, дверях и стекле.

 
Фото: Facebook Угнюса Лабутіса

Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что уже направило ноту по поводу инцидента российскому МИД, и подчеркнуло, что это не первый случай, когда авто европейских дипломатов разрисовывают этим символом.

 
Фото: Facebook Угнюса Лабутіса

Напомним, еще в апреле Сейм Литвы поддержал запрет на публичную демонстрацию георгиевской ленты и других символов войны РФ против Украины.

Отношения Литвы и России в последние недели ухудшились из-за ограничения транзита в Калининградскую область РФ в соответствии с санкциями ЕС.

Напомним, Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининградскую область, ссылаясь на разъяснение ЕС. Москва заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения и пригрозила ответом.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС проверит юридические аспекты указаний Еврокомиссии относительно санкций, согласно которым Литва ограничила транзит в Калининград.

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Литва

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