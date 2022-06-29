Канада оголосила про додаткові понад $150 млн допомоги для України

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував додаткову допомогу для України.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні на сайті прем’єр-міністра Канади.

"Спираючись на тісну співпрацю партнерів із G7 протягом останніх місяців для підтримки України, прем’єр-міністр Трюдо оголосив 151,7 мільйона доларів США на нову гуманітарну підтримку, підтримку розвитку, миру і безпеки для України" - йдеться у повідомленні.

Сюди входить 75 мільйонів доларів гуманітарної допомоги, щоб допомогти українцям отримати харчові продукти, екстрену готівку та ваучери, захист, житло та медичні послуги.

Він також включає 52 мільйони доларів США на сільськогосподарські рішення, включаючи установки для зберігання зерна, щоб допомогти покращити продовольчу безпеку, 15 мільйонів доларів на підтримку зусиль з розмінування, що рятують життя, і 9,7 мільйонів доларів на підтримку заходів з притягнення до відповідальності за порушення прав людини.

Прем'єр-міністр також оголосив, що Канада надасть Україні кредит у розмірі $200 мільйонів доларів через Міжнародний валютний фонд, щоб допомогти задовольнити її нагальні потреби в ліквідності.