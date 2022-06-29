Канада объявила о дополнительных более $150 млн помощи для Украины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал дополнительную помощь для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении на сайте премьер-министра Канады.

"Опираясь на тесное сотрудничество партнеров по G7 в течение последних месяцев для поддержки Украины, премьер-министр Трюдо объявил 151,7 миллиона долларов США на новую гуманитарную поддержку, поддержку развития, мира и безопасности для Украины", - говорится в сообщении.

Сюда входит 75 миллионов долларов гуманитарной помощи, чтобы помочь украинцам получить продукты питания, экстренные наличные и ваучеры, защиту, жилье и медицинские услуги.

Он также включает 52 миллиона долларов США на сельскохозяйственные решения, включая установки для хранения зерна, чтобы помочь улучшить продовольственную безопасность, 15 миллионов долларов на поддержку усилий по разминированию, спасающих жизнь, и 9,7 миллионов долларов на поддержку мер по привлечению к ответственности за нарушение прав человека.

Премьер-министр также объявил, что Канада предоставит Украине кредит в размере $200 миллионов долларов через Международный валютный фонд, чтобы помочь удовлетворить ее неотложные потребности в ликвидности.