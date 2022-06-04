Поліція Лондона евакуювала Трафальгарську площу

Британська поліція повідомила в суботу, що ненадовго евакуювала лондонську Трафальгарську площу, неподалік від місця, де пізніше відбудуться урочистості з нагоди платинового ювілею королеви Єлизавети.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Інцидент завершено, і площа згодом відкриється", - йдеться в повідомленні поліції у Twitter.

Прессекретар поліції повідомив, що раніше в цьому районі, який знаходиться недалеко від місця, де в той же день біля Букінгемського палацу відбудеться концерт, проводили багато перевірок.

За його словами, причиною евакуації став підозрілий пакет.

Як повідомлялося, в четвер у Британії розпочалися чотириденні урочистості з нагоди 70-річчя перебування королеви Єлизавети ІІ на престолі.