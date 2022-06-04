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Полиция Лондона эвакуировала Трафальгарскую площадь

Суббота, 4 июня 2022, 13:39

Британская полиция сообщила в субботу, что ненадолго эвакуировала лондонскую Трафальгарскую площадь, неподалеку от места, где позже состоятся торжества по случаю платинового юбилея королевы Елизаветы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Инцидент завершен, и площадь со временем откроется", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

Пресс-секретарь полиции сообщил, что ранее в этом районе, который находится недалеко от места, где в тот же день возле Букингемского дворца состоится концерт, проводилось множество проверок.

По его словам, причиной эвакуации стал подозрительный пакет.

Как сообщалось, в четверг в Британии начались четырехдневные торжества по случаю 70-летия пребывания королевы Елизаветы II на престоле.

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Великобритания инциденты

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