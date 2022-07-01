Из-за войны в Украине Эстония пересмотрит оборонные планы

Война в Украине внесла коррективы в военные планы Эстонии: министерство обороны страны заявило, что оборонные планы будут пересмотрены в соответствии с военной тактикой и действиями России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В течение четырех месяцев боев на территории Украины были применены разные сценарии ведения боя со стороны России. Эстонские военные считают, что сегодня тактика войск РФ стала классической: массированный артиллерийский удар по узкой линии фронта и последующий прорыв пехотными подразделениями.

"Россия учла опыт боев за первые два месяца, где наступление по всей ширине фронта не сработало. Они сделали определенные выводы. За последние несколько недель россияне сосредоточили свои артиллерийские подразделения и другие формирования в узких местах на линии фронта. Мы видели это прежде всего на примере Северодонецка" . В результате эта тактика дала войскам РФ локальные победы", – сказал глава отдела планирования генерального штаба Вооруженных сил Эстонии Янно Мярк.

В рамках обновленных оборонных планов Эстония уже договорилась совместно с Латвией закупить системы противовоздушной обороны – соответствующий протокол о намерениях подписали министр обороны Эстонии Калле Лаанет и министр обороны Латвии Артис Пабрикс на саммите НАТО в Мадриде.

Кроме того, на саммите НАТО в Мадриде было принято решение направить в Эстонию дополнительные силы Североатлантического союза. Таким образом, Великобритания увеличит свой военный контингент в Эстонии до размеров бригады, а в результате в Эстонии будет сформирована целая дивизия войск НАТО.

Как сообщалось, премьер Эстонии Кая Каллас удовлетворена решением Альянса по защите государств Балтии, принятым на саммите лидеров в Мадриде.