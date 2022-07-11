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У Варшаві евакуювали людей через підозрілий об’єкт на вулиці, працює контртерористична поліція

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Понеділок, 11 липня 2022, 22:03

Правоохоронці у понеділок увечері евакуювали учасників зібрання у Краківському передмісті – одній із найпрестижніших вулиць Варшави – через підозрілий предмет, який перехожий залишив на землі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

За словами поліції, 31-річний чоловік витягнув підозрілий предмет із рюкзака. Правоохоронці евакуювали людей у будівлі, а також огородили довколишню територію в радіусі 200 метрів.

Людям радять уникати Краківського передмістя, а також враховувати зміни в розкладі руху транспорту у зв’язку з інцидентом.

Як повідомив речник поліції Варшави Сильвестр Марчак, "ситуація дуже серйозна". На місце виїхали контртерористичні й саперні підрозділи.

Чоловіка, який розмістив підозрілий предмет, затримали, з ним проводяться слідчі дії, додав Марчак. Він уточнив, що затриманий раніше притягався до відповідальності.

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Польща інциденти

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