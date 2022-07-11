У Варшаві евакуювали людей через підозрілий об’єкт на вулиці, працює контртерористична поліція

Правоохоронці у понеділок увечері евакуювали учасників зібрання у Краківському передмісті – одній із найпрестижніших вулиць Варшави – через підозрілий предмет, який перехожий залишив на землі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

За словами поліції, 31-річний чоловік витягнув підозрілий предмет із рюкзака. Правоохоронці евакуювали людей у будівлі, а також огородили довколишню територію в радіусі 200 метрів.

Nieznany mężczyzna zostawił przy Krakowskim Przedmieściu niedaleko kościoła św. Anny przedmiot, który policja uznała za niebezpieczny. Zatrzymano mężczyznę i otoczono teren. W tym miejscu skończył się marsz ku czci ofiar rzezi wołyńskiej @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/Z0vJ141ogV — Piotr Drabik (@piotrdrabik) July 11, 2022

Людям радять уникати Краківського передмістя, а також враховувати зміни в розкладі руху транспорту у зв’язку з інцидентом.

Як повідомив речник поліції Варшави Сильвестр Марчак, "ситуація дуже серйозна". На місце виїхали контртерористичні й саперні підрозділи.

Zgromadzenie na Krakowskim Przedmieściu zostało ewakuowane, gdy jeden z mężczyzn wyjął pocisk z plecaka i pozostawił go na deptaku. Z zatrzymanym 31-latkiem trwają czynności. Mężczyzna był wcześniej notowany. Policyjni pirotechnicy wyznaczyli 200-metrową strefę bezpieczeństwa. pic.twitter.com/6wpumxdDY5 — Policja Warszawa (@Policja_KSP) July 11, 2022

Чоловіка, який розмістив підозрілий предмет, затримали, з ним проводяться слідчі дії, додав Марчак. Він уточнив, що затриманий раніше притягався до відповідальності.