В Варшаве эвакуировали людей из-за подозрительного объекта на улице, работает контртеррористическая полиция

Правоохранители в понедельник вечером эвакуировали участников собрания в Краковском пригороде – одной из самых престижных улиц Варшавы – из-за подозрительного предмета, который прохожий оставил на земле.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

По словам полиции, 31-летний мужчина вытащил подозрительный предмет из рюкзака. Правоохранители эвакуировали людей в здании, а также огородили близлежащую территорию в радиусе 200 метров.

Nieznany mężczyzna zostawił przy Krakowskim Przedmieściu niedaleko kościoła św. Anny przedmiot, który policja uznała za niebezpieczny. Zatrzymano mężczyznę i otoczono teren. W tym miejscu skończył się marsz ku czci ofiar rzezi wołyńskiej @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/Z0vJ141ogV — Piotr Drabik (@piotrdrabik) July 11, 2022

Людям советуют избегать Краковского пригорода, а также учитывать изменения в расписании движения транспорта в связи с инцидентом.

Как сообщил представитель полиции Варшавы Сильвестр Марчак, "ситуация очень серьезная". На место выехали контртеррористические и саперные подразделения.

Nieznany mężczyzna zostawił przy Krakowskim Przedmieściu niedaleko kościoła św. Anny przedmiot, który policja uznała za niebezpieczny. Zatrzymano mężczyznę i otoczono teren. W tym miejscu skończył się marsz ku czci ofiar rzezi wołyńskiej @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/Z0vJ141ogV — Piotr Drabik (@piotrdrabik) July 11, 2022

Мужчину, положившего подозрительный предмет, задержали, с ним проводятся следственные действия, добавил Марчак. Он уточнил, что задержанный ранее привлекался к ответственности.