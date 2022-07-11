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В Варшаве эвакуировали людей из-за подозрительного объекта на улице, работает контртеррористическая полиция

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Понедельник, 11 июля 2022, 22:03

Правоохранители в понедельник вечером эвакуировали участников собрания в Краковском пригороде – одной из самых престижных улиц Варшавы – из-за подозрительного предмета, который прохожий оставил на земле.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

По словам полиции, 31-летний мужчина вытащил подозрительный предмет из рюкзака. Правоохранители эвакуировали людей в здании, а также огородили близлежащую территорию в радиусе 200 метров.

Людям советуют избегать Краковского пригорода, а также учитывать изменения в расписании движения транспорта в связи с инцидентом.

Как сообщил представитель полиции Варшавы Сильвестр Марчак, "ситуация очень серьезная". На место выехали контртеррористические и саперные подразделения.

Мужчину, положившего подозрительный предмет, задержали, с ним проводятся следственные действия, добавил Марчак. Он уточнил, что задержанный ранее привлекался к ответственности.

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