Німецький депутат натякнув, що Мельник і Меркель – нацисти, а потім виправдався непорозумінням
Депутат Бундестагу від крайньої правої партії "Альтернатива для Німеччини" Петр Бистрон потрапив у скандал через твіт, де він натякнув на схожість деяких німецьких політиків із нацистами.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.
У твіті зображено нещодавно звільненого посла України в Німеччині Андрія Мельника, якого деякі німецькі політики – зокрема ексканцлерка Ангела Меркель і чинний глава уряду Олаф Шольц – проводжають нацистським привітанням.
"Бувай, бувай, Мельнику, німецькі політики махають на прощання!" – написав Бистрон.
Bye, bye, @MelnykAndrij: Deutsch Politiker winken zum Abschied! pic.twitter.com/z6LeqNeXK4— ᴘᴇᴛʀ ʙʏsᴛʀᴏɴ (@PetrBystronAfD) July 12, 2022
Імовірно, Бистрон мав на увазі суперечливі заяви Мельника про Степана Бандеру, які викликали критику насамперед у Польщі.
Сам Андрій Мельник так прокоментував Bild твіт депутата від "Альтернативи для Німеччини": "Коли я бачу, як ця п'ята колона Путіна кипить від гніву, то я знаю, що як посол я все зробив правильно".
Bild також звернувся до самого Бистрона з питанням, що саме він мав на увазі своїм твітом. Той відповів: "Я взагалі не розумію ажіотажу. Люди повинні перестати бачити гітлерівське вітання в кожному безневинному помаху! Я бажаю послу Мельнику безпечної дороги додому та сподіваюся на подальші зустрічі з ним".
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Андрій Мельника з посади посла України у Німеччині.
На початку минулого тижня німецькі ЗМІ повідомили, що Мельник може найближчим часом бути відкликаним до Києва і посісти посаду заступника міністра закордонних справ.