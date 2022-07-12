Немецкий депутат намекнул, что Мельник и Меркель – нацисты, а затем оправдался недоразумением

Депутат Бундестага от крайней правой партии "Альтернатива для Германии" Петр Быстрон попал в скандал из-за твита, где он намекнул на схожесть некоторых немецких политиков с нацистами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

В твите изображен недавно уволенный посол Украины в Германии Андрей Мельник, которого некоторые немецкие политики – в частности эксканцлер Ангела Меркель и действующий глава правительства Олаф Шольц – провожают нацистским поздравлением.

"Прощай, пока, Мельник, немецкие политики машут на прощание!" – написал Быстрон.

Вероятно, Быстрон имел в виду противоречивые заявления Мельника о Степане Бандере, вызвавшие критику прежде всего в Польше.

Сам Андрей Мельник так прокомментировал Bild твит депутата от "Альтернативы для Германии": "Когда вижу, как эта пятая колонна Путина кипит от гнева, то я знаю, что как посол я все сделал правильно".

Bild также обратился к самому Быстрону с вопросом, что именно он имел в виду своим твитом. Тот ответил: "Я вообще не понимаю ажиотажа. Люди должны перестать видеть гитлеровское поздравление в каждом невинном взмахе! Я желаю послу Мельнику безопасной дороги домой и надеюсь на дальнейшие встречи с ним".

Напомним, президент Владимир Зеленский уволил Андрей Мельника с должности посла Украины в Германии.

В начале прошлой недели немецкие СМИ сообщили, что Мельник может в ближайшее время быть отозван в Киев и займет должность замминистра иностранных дел.