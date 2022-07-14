У звіті Єврокомісії знову розкритикували стан верховенства права в Угорщині та Польщі

У звіті Єврокомісії щодо ситуації з верховенством права у країнах-членах ЄС знову розкритикували ситуацію з верховенством права в Угорщині та Польщі, зосередившись на питаннях до судової системи і незалежності медіа.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Щодо Польщі у звіті відзначили, що досі залишаються серйозні питання до незалежності суддів, а також до заходів для боротьби з корупцією. Також відзначають, що "загалом середовище для роботи ЗМІ продовжує погіршуватися".

Як відомо, Варшава та Брюссель вже не один рік сперечаються щодо питання незалежності судової системи. Зокрема, Польща повинна буде виконати низку кроків у цій сфері для отримання європейських коштів на відновлення економіки після пандемії коронавірусу. Окремі європарламентарі навіть підняли питання про відставку президентки Єврокомісії, вважаючи, що Брюссель погодився схвалити "ковідний" план Польщі без належних гарантій того, що країна виконає ці зобов’язання.

Міністр юстиції та генпрокурор Польщі Збігнєв Зьобро назвав доповідь "ще одним шантажем ЄС" та заявив, що Польща не повинна піддаватися на тиск.

Щодо Угорщини у звіті також відзначили, що питання до незалежності судової системи не вирішуються і в країні зберігаються ризики "клієнтизму, фаворитизму і кумівства" в органах на вищих щаблях влади.

"ЄС залишатиметься вартим довіри тільки якщо ми збережемо верховенства права у себе вдома і продовжимо підсилювати культуру верховенства права", - прокоментував єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.