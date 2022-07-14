В отчете Еврокомиссии снова раскритиковали состояние верховенства права в Венгрии и Польше

В отчете Еврокомиссии по ситуации с верховенством права в странах-членах ЕС вновь раскритиковали ситуацию с верховенством права в Венгрии и Польше, сосредоточившись на вопросах судебной системы и независимости медиа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Относительно Польши в отчете отметили, что до сих пор остаются серьезные вопросы по независимости судей, а также мерам по борьбе с коррупцией. Также отмечают, что "в целом среда для работы СМИ продолжает ухудшаться".

Как известно, Варшава и Брюссель уже не один год спорят по вопросу обеспечения независимости судебной системы. Польша должна будет выполнить ряд шагов в этой сфере для получения европейских средств на восстановление экономики после пандемии коронавируса. Отдельные европарламентарии даже подняли вопрос об отставке президентки Еврокомиссии, считая, что Брюссель согласился одобрить "ковидный" план Польши без надлежащих гарантий того, что страна выполнит эти обязательства.

Министр юстиции и генпрокурор Польши Збигнев Зёбро назвал доклад "еще одним шантажом ЕС" и заявил, что Польша не должна поддаваться на давление.

Относительно Венгрии в отчете также отметили, что вопросы независимости судебной системы не решаются и в стране сохраняются риски "клиентизма, фаворитизма и кумовства" в органах на высших ступенях власти.

"ЕС сможет сохранить доверие, только если мы сохраним верховенство права у себя дома и продолжим усиливать культуру верховенства права", - прокомментировал еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс.