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Лідер німецької опозиції відмежувався від прем’єра Саксонії і його пропозиції "заморозити" війну в Україні

Неділя, 24 липня 2022, 18:59

Лідер головної опозиційної партії Німеччини ХДС Фрідріх Мерц дистанціювався від заяв свого однопартійця і прем'єр-міністра Саксонії Міхаеля Кречмера щодо необхідності "замороження" війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Bild.

"З Міхаелем Кречмером у наших лавах є прем'єр-міністр, який дивиться на речі інакше з погляду Саксонії, але це також не є думкою Союзу", - сказав Мерц у неділю в інтерв'ю ZDF. 

Мерц наголосив, що коли справа стосується до санкцій, розколу між політиками ХДС у західній та східній Німеччині немає. 

"Він не єдиний прем’єр-міністр, всі інші прем'єр-міністри у Східній Німеччині дотримуються іншої думки, як і ХДС", - сказав Мерц.

Кречмер заявив у вівторок, що Німеччина має виступити посередником у війні між Росією та Україною та забезпечити, щоб "ця війна була заморожена", оскільки, за його словами, російська сировина, як і раніше, необхідна.

Як повідомлялося, нещодавно звільнений посол України в Німеччині Андрій Мельник відповів Міхаелю Кречмеру, який виступив за "заморожування" війни в Україні та закликав федеральний уряд змінити політику.

"Перепрошую, пане Кречмере, але українці виступають за те, щоб засунути вашу голову в морозильник, щоб охолодити ваші гарячі російські фантазії. Ваше постійне загравання з воєнним злочинцем Путіним огидне", – написав Мельник у Twitter.

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Німеччина Росія Війна з РФ

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