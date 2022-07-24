Лидер немецкой оппозиции отмежевался от премьера Саксонии и его предложения "заморозить" войну в Украине

Лидер главной оппозиционной партии Германии ХДС Фридрих Мерц дистанцировался от заявлений своего однопартийца и премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера о необходимости "заморозки" войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Bild.

"С Михаэлем Кречмером в наших рядах есть премьер-министр, который смотрит на вещи иначе с точки зрения Саксонии, но это тоже не является мнением Союза", - сказал Мерц в воскресенье в интервью ZDF.

Мерц подчеркнул, что когда дело касается санкций, раскола между политиками ХДС в западной и восточной Германии нет.

"Он не единственный премьер-министр, все остальные премьер-министры в Восточной Германии придерживаются иного мнения, как и ХДС", - сказал Мерц.

Кречмер заявил во вторник, что Германия должна выступить посредником в войне между Россией и Украиной и обеспечить, чтобы "эта война была заморожена", поскольку, по его словам, российское сырье по-прежнему необходимо.

Как сообщалось, недавно уволенный посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил выступившему за "замораживание" войны в Украине Михаэлю Кречмеру.

"Простите, господин Кречмер, но украинцы выступают за то, чтобы засунуть вашу голову в морозильник, чтобы охладить ваши горячие российские фантазии. Ваше постоянное заигрывание с военным преступником Путиным отвратительно", - написал Мельник в Twitter.