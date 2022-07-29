Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Часы Гитлера продали на аукционе за $1,1 млн, еврейские организации раскритиковали торги

Пятница, 29 июля 2022, 17:59

Аукционный дом Alexander Historical Auctions в четверг продал наручные часы, принадлежавшие лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру, за более чем 1,1 миллиона долларов – это вызвало критику еврейских организаций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

На золотом корпусе часов изображены орёл, свастика и инициалы лидера немецких нацистов. Сумма, за которую продали лот, оказалась значительно ниже стартовой цены: за аксессуар рассчитывали выручить от двух до четырех миллионов долларов.

Как сообщалось, часы Гитлера владелец аукционного дома получил от дальнего родственника французского солдата, укравшего его из летнего дома лидера нацистской Германии в Баварии в мае 1945 года – Робера Миньо.

Еще до начала торгов организаторы подверглись резкой критике. Европейская ассоциация еврейских организаций призвала отменить аукцион, заявив, что "продавать такие предметы – отвратительно".

По словам главы ассоциации раввина Менахема Марголина, наследию нацизма место в музеях, но точно не на торгах. А продажа предметов, принадлежавших организатору Холокоста, вопреки утверждениям владельца аукционного дома никоим образом не способствует изучению уроков из ужасов нацистской эпохи.

Кроме часов Гитлера, на аукционе Alexander Historical Auctions продали и ряд других артефактов нацистской эпохи: за имперского орла, предположительно находившегося в рейхсканцелярии в Берлине, заплатили 200 тысяч долларов. Бронзовый бювар, на котором Гитлер якобы подписал Мюнхенское соглашение 1938 года о "присоединении" приграничных территорий Чехословакии, населенных немцами, к нацистской Германии, приобрели за 290 тысяч долларов.

В 2017 году аукционный дом Alexander Historical Auctions уже выставлял на торги красный телефон Гитлера, найденный в бункере фюрера в Берлине после окончания войны, за 243 тысяч долларов. Это также подверглось жесткой критике.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия инциденты

Статьи

Украинская стратегия в отношении Беларуси: что Киев должен изменить как можно быстрее

Нападение на украинские города с территории Беларуси стало для украинцев травмой, после которой отношения между народами придется отстраивать фактически с нуля (укр.).
29 июля 2022 — Александр Шевченко, для Европейской правды

Эффект Додона. Как глава МИД Бельгии отказывается извиняться за визит в оккупированный Крым

Без ясного извинения и признания того, что в 2021 году она нарушила законы Украины, глава МИД Бельгии не сможет вести диалог с Киевом...
28 июля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Мошенник объединенных наций: как выкинуть Россию из Совбеза ООН, где она сидит не по праву

Как лишить Россию кресла в ООН, которое она занимает незаконно? Украина может предложить международному сообществу алгоритм действий.
27 июля 2022 — Алексей Жмеренецкий, народный депутат Украины