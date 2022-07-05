Вбивство відомого журналіста-розслідувача в Нідерландах: затримали ще двох підозрюваних

Правоохоронці в Нідерландах у вівторок підтвердили інформацію про затримання двох нових підозрюваних у справі про вбивство відомого кримінального журналіста Пітера де Вріса улітку минулого року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У понеділок у нідерландській колонії Кюрасао в Карибському морі було затримано 27-річного чоловіка, а в Іспанії - 26-річного підозрюваного. Обоє є громадянами Нідерландів і будуть екстрадовані до країни для суду.

Прокуратура не розкрила ані імен затриманих, ані їхньої імовірної ролі в убивстві.

Що стосується решти двох підозрюваних – імовірного стрільця і водія авто, на якому той утік, – суд має оголосити вирок 14 липня. Як повідомлялось, обвинувачення вимагає довічного ув’язнення для обох чоловіків.

Нагадаємо, в липні 2021 року у журналіста Пітера Р. де Вріса кілька разів вистрілив невідомий чоловік близько 19:30 в центрі Амстердама. Через кілька днів журналіст помер від отриманих поранень.

Поліція затримала двох підозрюваних, які перебувають під вартою. Прокуратура не розголошує їхніх повних імен, як і їхньої конкретної ролі в убивстві, яке вважає замовним.

Пітер де Вріс проводив журналістські розслідування і висвітлював безліч гучних справ, в тому числі викрадення пивного магната Фреді Хайнекена в 1983 році.

Вріс раніше перебував під захистом поліції після отримання погроз через його участь в кримінальних справах як журналіста-розслідувача і в суді.