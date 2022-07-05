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Убийство известного журналиста-расследователя в Нидерландах: задержали еще двоих подозреваемых

Вторник, 5 июля 2022, 19:59

Правоохранители в Нидерландах во вторник подтвердили информацию о задержании двух новых подозреваемых по делу об убийстве известного криминального журналиста Питера де Вриса летом прошлого года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В понедельник в нидерландской колонии Кюрасао в Карибском море был задержан 27-летний мужчина, а в Испании - 26-летний подозреваемый. Оба являются гражданами Нидерландов и будут экстрадированы в страну для суда.

Прокуратура не раскрыла ни имена задержанных, ни их вероятной роли в убийстве.

Что касается остальных двух подозреваемых – вероятного стрелка и водителя авто, на котором тот скрылся, – суд должен огласить приговор 14 июля. Как сообщалось, обвинение требует пожизненного заключения для обоих мужчин.

Напомним, в июле 2021 года в журналиста Питера Р. де Вриса несколько раз выстрелил неизвестный мужчина около 19:30 в центре Амстердама. Через несколько дней журналист скончался от полученных ранений.

Полиция задержала двоих подозреваемых, содержащихся под стражей. Прокуратура не разглашает их полные имена, как и их конкретную роль в убийстве, которое считает заказным.

Питер де Врис проводил журналистские расследования и освещал множество громких дел, в том числе похищение пивного магната Фредди Хайнекена в 1983 году.

Врис ранее находился под защитой полиции после получения угроз из-за его участия в уголовных делах в качестве журналиста-расследователя и в суде.

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Нидерланды криминал

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