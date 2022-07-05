Друга країна НАТО ратифікувала вступ Фінляндії та Швеції

Канада ратифікувала вступ Фінляндії та Швеції до НАТО на національному рівні - серед перших разом із Данією.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні Канада стала першою країною, яка ратифікувала протоколи про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО… Як близький друг і безпековий партнер, Канада рішуче підтримує їхнє приєднання до НАТО. Їхнє члнество зробить НАТО сильнішим і ми закликаємо усіх союзників швидко провести процедури ратифікації, щоб звузити простір для втручання наших недругів", - заявив прем’єр Джастін Трюдо.

Втім, точно невідомо, чи саме Канада першою ратифікувала протоколи - в уряді Данії заявили про ратифікацію за дві години після того, як протоколи були підписані у штаб-квартирі НАТО, тоді як заяву Джастіна Трюдо опублікували ще на кілька годин пізніше.

Нагадаємо, Фінляндія та Швеція разом подали історичні заявки на вступ до НАТО 18 травня - після трьох місяців війни Росії проти України.

Для Фінляндії цей крок завершив багато десятиліть, а для Швеції - близько 200 років нейтралітету.

Прийняття обох країн до Альянсу вже на саміті у Мадриді до останнього було під питанням через вето Туреччини, яка врешті зняла його.

Детальніше про це - у статті НАТО йде на кордон до Росії: як з'явилося історичне рішення та чого ще чекати від саміту в Мадриді.