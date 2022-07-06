Джонсон майже повністю втратив підтримку в процедурному комітеті своєї партії - ЗМІ

Лише один зі 150 консерваторів у так званому Комітеті 1922 року Консервативної партії, який має повноваження ініціювати відставку прем’єр-міністра, висловлював підтримку прем’єру Борису Джонсону на останньому засіданні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky News з посиланням на слова одного з консерваторів-членів комітету.

За його словами, лише депутат Деніел Кавчинськи явно заступався за Джонсона під час обговорень.

Нагадаємо, Комітет 1922 року Консервативної партії, який має повноваження ініціювати відставку прем’єр-міністра, на засіданні у середу вирішив поки не змінювати правила щодо ініціювання вотуму недовіри прем’єру, щоб уможливити швидшу повторну спробу відправити Джонсона у відставку. Натомість там вирішили спершу переобрати очільника комітету, і вже потім проводити обговорення.

Нинішній очільник Грем Бреді, як повідомляють, після засідання пішов на зустріч із Джонсоном.

Вже відомо, що група членів уряду збираються закликати Джонсона йти у відставку, а кількість відставок у кабінеті на час цієї публікації досягла 38.

Попередній раз Джонсону спробували висловити недовіру 6 червня, тоді він зберіг посаду.

Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгення Росії активно підтримує Україну: він виступає за надання Києву достатньої військової допомоги для відвоювання всіх окупованих російськими силами територій, а також пообіцяв мільярди фунтів стерлінгів фінансової підтримки.

Крім того, Джонсон двічі з кінця лютого був у Києві й проводив переговори з Володимиром Зеленським.

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