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Джонсон почти полностью потерял поддержку в процедурном комитете своей партии – СМИ

Среда, 6 июля 2022, 20:34

Только один из 150 консерваторов в так называемом Комитете 1922 года Консервативной партии, обладающем полномочиями инициировать отставку премьер-министра, выражал поддержку премьеру Борису Джонсону на последнем заседании.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sky News со ссылкой на слова одного из консерваторов-членов комитета.

По его словам, только депутат Дэниел Кавчински явно вступался за Джонсона в ходе обсуждения.

Напомним, Комитет 1922 года на заседании в среду решил пока не менять правила по инициированию вотума недоверия премьеру, чтобы приблизить повторную попытку отправить Джонсона в отставку. Там решили сначала переизбрать главу комитета, и уже потом проводить обсуждение.

Нынешний глава Грэм Брэди, как сообщают, после заседания пошел на встречу с Джонсоном.

Уже известно, что группа членов правительства намерена призвать Джонсона уходить в отставку, а число отставок в кабинете на время этой публикации достигло 38.

В предыдущий раз Джонсон попытался выразить недоверие 6 июня, тогда он сохранил должность.

Борис Джонсон с начала полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину: он выступает за предоставление Киеву достаточной военной помощи для отвоевания всех оккупированных российскими силами территорий, а также пообещал миллиарды фунтов финансовой поддержки.

Кроме того, Джонсон дважды с конца февраля приезжал в Киев и проводил переговоры с Владимиром Зеленским.

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Великобритания

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