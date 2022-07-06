Джонсон почти полностью потерял поддержку в процедурном комитете своей партии – СМИ
Только один из 150 консерваторов в так называемом Комитете 1922 года Консервативной партии, обладающем полномочиями инициировать отставку премьер-министра, выражал поддержку премьеру Борису Джонсону на последнем заседании.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sky News со ссылкой на слова одного из консерваторов-членов комитета.
По его словам, только депутат Дэниел Кавчински явно вступался за Джонсона в ходе обсуждения.
Напомним, Комитет 1922 года на заседании в среду решил пока не менять правила по инициированию вотума недоверия премьеру, чтобы приблизить повторную попытку отправить Джонсона в отставку. Там решили сначала переизбрать главу комитета, и уже потом проводить обсуждение.
Нынешний глава Грэм Брэди, как сообщают, после заседания пошел на встречу с Джонсоном.
Уже известно, что группа членов правительства намерена призвать Джонсона уходить в отставку, а число отставок в кабинете на время этой публикации достигло 38.
В предыдущий раз Джонсон попытался выразить недоверие 6 июня, тогда он сохранил должность.
Борис Джонсон с начала полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину: он выступает за предоставление Киеву достаточной военной помощи для отвоевания всех оккупированных российскими силами территорий, а также пообещал миллиарды фунтов финансовой поддержки.
Кроме того, Джонсон дважды с конца февраля приезжал в Киев и проводил переговоры с Владимиром Зеленским.
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