Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

ЕС не требует от Молдовы присоединиться к санкциям, но был бы рад такому шагу – посол

Суббота, 9 июля 2022, 13:08

Глава делегации Европейского Союза в Молдове Янис Мажейкс заявил, что Брюссель не требует от Кишинева присоединяться к санкциям против России, но "будет рад видеть" развитие в этом направлении.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом Мажейкс заявил в эфире телеканала Primul în Moldova.

Посол ЕС подчеркнул, что речь идет не об "антироссийских санкциях", а о "санкциях против России из-за российской агрессии и нападения на Украину". Он отметил, что ЕС не выдвигал четкого требования присоединиться к этим санкциям.

"ЕС не требует. Мы понимаем, что Молдова имеет свою специфическую ситуацию, и не всегда было возможно присоединяться к тем или иным шагам", – отметил Мажейкс.

Он, однако, добавил, что для ЕС "будет важно и то, как Молдова будет развиваться и в этом направлении".

"От стран-кандидатов ожидают, что они будут постепенно приближать свою внешнюю политику к политике ЕС. Четкого требования нет, но мы будем рады видеть, что Молдова сможет присоединяться к тем или иным санкциям", – сказал Мажейкс.

Напомним, в конце июня, после получения Молдовой статуса кандидата на членство в ЕС, спикер парламента страны Игорь Гросу заявил о намерениях Молдовы присоединиться к санкциям Евросоюза против РФ.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после этого пригрозил отрезать газ Молдове и шантажировал "россиянами" в Приднестровье.

Позже министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Нику Попеску отметил, что Евросоюз не требует от Молдовы присоединяться к санкциям против России.

Смотрите видеообъяснение на Youtube-канале "Европейской правды": Молдова с нами или с РФ в войне? Трезвые объяснения, инсайды и важные детали.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Молдова санкции

Статьи

План евроинтеграции: когда Украина может вступить в ЕС и как этого достичь

Экспремьер Литвы отвечает на вопросы о том, когда и при каких условиях Украина сможет стать полноценным членом ЕС.
8 июля 2022 — Андрюс Кубилюс, депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы

Борис до октября: что изменит для Украины и почему произойдет отставка премьера Джонсона

"Героический Борис Джонсон", как мы воспринимаем его в Украине, у себя дома имеет принципиально другой имидж и массу претензий от общества.
8 июля 2022 — Александр Краев, Сергей Сидоренко

Тяжелые компромиссы для членства в ЕС: что происходит на Балканах и при чем здесь РФ

Правительство Северной Македонии согласилось на уступки, чтобы разблокировать путь в ЕС. Это решение вызвало протесты, организаторами которых стали пророссийские силы (укр.)
7 июля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда