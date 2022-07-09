ЕС не требует от Молдовы присоединиться к санкциям, но был бы рад такому шагу – посол

Глава делегации Европейского Союза в Молдове Янис Мажейкс заявил, что Брюссель не требует от Кишинева присоединяться к санкциям против России, но "будет рад видеть" развитие в этом направлении.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом Мажейкс заявил в эфире телеканала Primul în Moldova.

Посол ЕС подчеркнул, что речь идет не об "антироссийских санкциях", а о "санкциях против России из-за российской агрессии и нападения на Украину". Он отметил, что ЕС не выдвигал четкого требования присоединиться к этим санкциям.

"ЕС не требует. Мы понимаем, что Молдова имеет свою специфическую ситуацию, и не всегда было возможно присоединяться к тем или иным шагам", – отметил Мажейкс.

Он, однако, добавил, что для ЕС "будет важно и то, как Молдова будет развиваться и в этом направлении".

"От стран-кандидатов ожидают, что они будут постепенно приближать свою внешнюю политику к политике ЕС. Четкого требования нет, но мы будем рады видеть, что Молдова сможет присоединяться к тем или иным санкциям", – сказал Мажейкс.

Напомним, в конце июня, после получения Молдовой статуса кандидата на членство в ЕС, спикер парламента страны Игорь Гросу заявил о намерениях Молдовы присоединиться к санкциям Евросоюза против РФ.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после этого пригрозил отрезать газ Молдове и шантажировал "россиянами" в Приднестровье.

Позже министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Нику Попеску отметил, что Евросоюз не требует от Молдовы присоединяться к санкциям против России.

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