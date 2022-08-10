Населення Венеції вперше в історії буде меншим за 50 тисяч

Населення історичного центру Венеції наблизилося до показника в 50 тисяч і, як очікується, незабаром опуститься нижче за нього – викликаючи побоювання, що населення колись центру могутньої морської держави стане "реліктом у відкритому музеї".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

За оцінками, з початку 1950-х років населення Венеції скоротилося на понад 120 тисяч людей. Головною причиною стало перетворення міста на центр туризму, через що непостійного населення в ньому стає щораз більше, а постійні мешканці – виїжджають.

За підрахунками кампанії Venessia.com, яка веде підрахунок населення Венеції на основі офіційних та відкритих даних, цей показник вперше опуститься нижче 50 тисяч у п’ятницю. "Ми попереджали про це роками. Не хочемо опускати руки, але жодна влада не змогла змінити тенденцію", – зазначив керівник кампанії Маттео Зекьї.

"Туризм – це палиця на два кінці, тому що ви, з одного боку, берете гроші, але водночас забираєте всі розваги й простір в мешканців. Є ті, хто не звідси, але має тут дім, здає його і витрачає гроші деінде", – пояснює він.

Міська рада Венеції, однак, заявила, що дані Venessia.com не точні, адже не враховують іноземних студентів і жителів з приміських зон, які їздять до міста на роботу. Крім того, в офіційному реєстрі немає даних про тих, хто живе у Венеції майже весь рік, але не зареєстрований як резидент.

Як повідомлялося, з січня 2023 року італійська Венеція планує стягувати у відвідувачів плату за вхід – вона стане першим у світі містом, що має таке правило.