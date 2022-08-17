Прем'єр Польщі: ЄС ігнорував загрозу Росії та надто залежав від рішень Німеччини

В Європейському союзі роками не хотіли чути попередження про російську загрозу, а більшість питань в ЄС вирішували дві країни.

Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю Le Monde, пише "Європейська правда".

"Війна в Україні також відкрила правду про Європу. Багато європейських лідерів були спокушені Владіміром Путіним. Сьогодні вони шоковані. Повернення російського імперіалізму не повинно нас дивувати. Європа опинилася в нинішній ситуації не тому, що була недостатньо інтегрованою, а тому, що вона відмовилася прислухатися до голосу правди. Цей голос уже багато років лунає з Польщі", - сказав Моравецький.

За його словами рівноправність в Євросоюзі має декларативний характер і все вирішують Франція та Німеччина.

"Політична практика показує, що німецький і французький голос мають першочергове значення. Отже, ми маємо справу з формальною демократією та фактичною олігархією, в якій владу тримає найсильніший", - додав Моравецький.

Він заявив, що якби вся Європа підтримала позицію Німеччини, то не тільки "Північний потік-1", а й "Північний потік-2" був би запущений багато місяців тому.

"Залежність Європи від російського газу, який Путін використовує як інструмент шантажу проти всього континенту, була б майже незворотною", - сказав польський прем'єр.

Раніше Моравецький заявляв, що після того, як буде подолана імперіалістична Росія, від права сильнішого треба позбутися всередині ЄС.

Нагадаємо, Польща пригрозила відповісти Європейському Союзу, якщо не отримає свою частку коштів на відновлення після пандемії.