Премьер Польши: ЕС игнорировал угрозу России и слишком зависел от решений Германии

В Европейском союзе годами не хотели слышать предупреждения о российской угрозе, а большинство вопросов в ЕС решали две страны.

Об этом сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Le Monde, пишет "Европейская правда".

"Война в Украине также открыла правду о Европе. Многие европейские лидеры были обольщены Владимиром Путиным. Сегодня они шокированы. Возвращение российского империализма не должно нас удивлять. Европа оказалась в нынешней ситуации не потому, что была недостаточно интегрирована, а потому, что она отказалась прислушиваться к голосу правды. Этот голос уже много лет звучит из Польши", - сказал Моравецкий.

По его словам, равноправие в Евросоюзе носит декларативный характер и все решают Франция и Германия.

"Политическая практика показывает, что немецкий и французский голос имеют первостепенное значение. Итак, мы имеем дело с формальной демократией и фактической олигархией, в которой власть держит сильнейший", - добавил Моравецкий.

Он заявил, что если бы вся Европа поддержала позицию Германии, то не только "Северный поток-1", но и "Северный поток-2" был бы запущен много месяцев назад.

"Зависимость Европы от российского газа, который Путин использует как инструмент шантажа против всего континента, была бы почти необратима", - сказал польский премьер.

Ранее Моравецкий заявлял, что после того, как будет преодолена империалистическая Россия, от права более сильного нужно избавиться внутри ЕС.

Моравецкий ранее заявил, что после того, как будет преодолена империалистическая Россия, от права более сильного нужно избавиться внутри ЕС.