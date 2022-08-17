У Португалії знову спалахнули лісові пожежі, дим дійшов аж до Мадрида

Дим від сильної лісової пожежі в центральній Португалії огорнув у вівторок хмарочоси, відомі як "Чотири вежі" в Мадриді за 400 км, і жителі іспанської столиці скаржилися на сильний запах гару.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Пожежа в національному парку Португалії Серра-да-Ештрела, яка почалася 6 серпня і була взята під контроль в неділю, знову спалахнула в понеділок, що призвело до евакуації кількох сіл.

Столиця Іспанії в диму від лісових пожеж у Португалії

Понад 1100 пожежників за підтримки 13 літаків гасили пожежу, яка вже випалила понад 17 000 гектарів.

На супутникових знімках NASA Worldview було видно шлейф диму, що тягнеться із заходу Піренейського півострова до його східної половини та за межі Мадрида, де службам екстреної допомоги довелося пояснювати стурбованим жителям, що пожежі поблизу немає.

Проте на сході Іспанії сотні пожежників цілодобово працювали над гасінням двох лісових пожеж у регіоні Валенсія.

Згідно з дослідженням, опублікованим минулого місяця в журналі Nature Geoscience, зміна клімату призвела до того, що частини півострова стали найпосушливішими за останні 1200 років.

Липень був найспекотнішим місяцем, зареєстрованим в Іспанії, принаймні з 1961 року, коли метеорологічна служба Іспанії почала вести дані.

За даними Європейської інформаційної системи лісових пожеж, у 2022 році лісові пожежі спалили в Іспанії понад 270 000 гектарів, що набагато перевищує середній річний показник у 70 000 за 15 років.

У Португалії лісові пожежі знищили близько 85 000 гектарів, або майже 1% території країни, що є найвищим показником у Європейському Союзі.

Нагадаємо, Європейський Союз перебуває на шляху до рекордного сезону лісових пожеж, вогонь вже знищив 660 000 гектарів території.

Цьогорічна посуха у Європі може стати найгіршою за останні 500 років.