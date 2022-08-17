В Португалии снова вспыхнули лесные пожары, дым дошел до Мадрида

Дым от сильного лесного пожара в центральной Португалии окутал во вторник небоскребы, известные как "Четыре башни" в Мадриде в 400 км, и жители испанской столицы жаловались на сильный запах гари.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Пожар в национальном парке Португалии Серра-да-Эштрела, который начался 6 августа и был в основном потушен в воскресенье, снова вспыхнул в понедельник, что привело к эвакуации нескольких деревень.

Столица Испании в дыму от лесных пожаров в Португалии

Более 1100 пожарных при поддержке 13 самолетов тушили пожар, который уже выжег более 17 000 гектаров.

На спутниковых снимках NASA Worldview был виден шлейф дыма, простирающийся с запада Пиренейского полуострова до его восточной половины и за пределы Мадрида, где службам экстренной помощи пришлось объяснять обеспокоенным жителям, что пожара поблизости нет.

Однако на востоке Испании сотни пожарных круглосуточно работали над тушением двух лесных пожаров в регионе Валенсия.

Согласно исследованию, опубликованному в прошлом месяце в журнале Nature Geoscience, изменение климата привело к тому, что части полуострова стали самыми засушливыми за последние 1200 лет.

Июль был самым жарким месяцем, зарегистрированным в Испании, по крайней мере, с 1961 года, когда метеорологическая служба Испании начала вести данные.

По данным Европейской информационной системы по лесным пожарам, в 2022 году лесные пожары сожгли в Испании более 270 000 гектаров, что намного превышает средний годовой показатель в 70 000 за 15 лет.

В Португалии лесные пожары уничтожили около 85 000 гектаров, или почти 1% территории страны, что является самым высоким показателем в Европейском Союзе.

Напомним, Европейский Союз находится на пути к рекордному сезону лесных пожаров, огонь уже уничтожил 660 тысяч гектаров территории.

Нынешняя засуха в Европе может стать самой худшей за последние 500 лет.