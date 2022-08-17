Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Португалии снова вспыхнули лесные пожары, дым дошел до Мадрида

фото
Среда, 17 августа 2022, 07:58

Дым от сильного лесного пожара в центральной Португалии окутал во вторник небоскребы, известные как "Четыре башни" в Мадриде в 400 км, и жители испанской столицы жаловались на сильный запах гари.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Пожар в национальном парке Португалии Серра-да-Эштрела, который начался 6 августа и был в основном потушен в воскресенье, снова вспыхнул в понедельник, что привело к эвакуации нескольких деревень.

 
Столица Испании в дыму от лесных пожаров в Португалии

Более 1100 пожарных при поддержке 13 самолетов тушили пожар, который уже выжег более 17 000 гектаров.

На спутниковых снимках NASA Worldview был виден шлейф дыма, простирающийся с запада Пиренейского полуострова до его восточной половины и за пределы Мадрида, где службам экстренной помощи пришлось объяснять обеспокоенным жителям, что пожара поблизости нет.

Однако на востоке Испании сотни пожарных круглосуточно работали над тушением двух лесных пожаров в регионе Валенсия.

Согласно исследованию, опубликованному в прошлом месяце в журнале Nature Geoscience, изменение климата привело к тому, что части полуострова стали самыми засушливыми за последние 1200 лет.

Июль был самым жарким месяцем, зарегистрированным в Испании, по крайней мере, с 1961 года, когда метеорологическая служба Испании начала вести данные.

По данным Европейской информационной системы по лесным пожарам, в 2022 году лесные пожары сожгли в Испании более 270 000 гектаров, что намного превышает средний годовой показатель в 70 000 за 15 лет.

В Португалии лесные пожары уничтожили около 85 000 гектаров, или почти 1% территории страны, что является самым высоким показателем в Европейском Союзе.

Напомним, Европейский Союз находится на пути к рекордному сезону лесных пожаров, огонь уже уничтожил 660 тысяч гектаров территории.

Нынешняя засуха в Европе может стать самой худшей за последние 500 лет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
стихийные бедствия Португалия Испания

Статьи

Антизападная Грузия: как официальный Тбилиси идет на конфликт с США и ЕС

Уже сейчас есть все основания предполагать, что на следующих парламентских выборах в Грузии антизападная риторика будет присутствовать гораздо шире, чем до сих пор.
16 августа 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Возвращение к Межморью: как обновленная польская концепция может помочь Украине

Украина нуждается в помощи, чтобы членство в ЕС было максимально плавным и эффективным. Помочь в этом может давняя геополитическая концепция Межморья.
16 августа 2022 — Ханнес Нагель, Центр кризисных исследований (Эстония)

Секреты в шкафу Трампа. За что ФБР преследует экс-президента США и что ему грозит

Первым об обысках рассказал сам Дональд Трамп, обвинив власти в политических преследованиях. Но в ФБР объяснили, что ситуация действительно серьезная... (укр.)
15 августа 2022 — Олег Павлюк, Европейская правда