У Литві не бачать зростання загрози від розміщення винищувачів з "Кинджалами" в Калінінграді

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що розміщені в Калінінграді російські ракети "Кинжал" не змінюють ситуацію з безпекою в регіоні, не збільшують загрози.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

"Я думаю, що нам не слід надто перейматися місцем базування тієї чи іншої їхньої ракети. Тим більше, що арсенали, розташовані в Калінінграді, сильно використовувалися у війні проти України. Звідти багато чого взяли. Ці ракети ніяк ситуацію не змінюють", - сказав він.

"Номінальна загроза, яку Росія становить для своїх сусідів, існує завжди, але рівень загрози від цього не став вищим", - додав міністр.

За словами Анушаускаса, наразі військовий потенціал Калінінграда значно знизився.

"У різних підрозділах відбувається значне скорочення як особового складу, так і озброєння, що йшло разом з особовим складом, - від чверті до половини. Тут - не в Калінінграді в цілому, а в окремих підрозділах, які використовуються у війні проти України", - сказав він.

"Не треба уявляти, що Калінінград залишився осторонь, коли проти України стягуються ресурси з усієї Росії. Калінінград не залишився осторонь, ці ресурси з нього брали та беруть", - додав Анушаускас.

Як повідомлялося, Росія перекинула винищувачі МіГ-31 з ракетами "Кинджал" на аеродром Чкаловськ Калінінградської області, що межує з Литвою та Польщею.

Як відомо, країни Балтії раніше висловлювали занепокоєння через ракетні комплекси "Іскандер", розміщені Росією в Калінінградській області.

Коментуючи розміщення "Іскандерів" у Калінінграді в 2018 році, Кремль заявляв, що "ми можемо розміщувати зброю де завгодно".

Ситуація довкола Калінінграда загострилась на тлі повномасштабної війни Росії проти України, у зв’язку з обмеженнями російського транзиту через Литву.

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