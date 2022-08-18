В Литве не видят роста угрозы от размещения истребителей с "Кинжалами" в Калининграде
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что размещенные в Калининграде российские ракеты "Кинжал" не изменяют ситуацию с безопасностью в регионе, не увеличивают угрозы.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.
"Я думаю, что нам не следует слишком беспокоиться о месте базирования той или иной их ракеты. Тем более, что арсеналы, расположенные в Калининграде, сильно использовались в войне против Украины. Оттуда многое взяли. Эти ракеты никак ситуацию не меняют", - сказал он. он.
"Номинальная угроза, которую Россия представляет для своих соседей, существует всегда, но уровень угрозы от этого не стал выше", - добавил министр.
По словам Анушаускаса, в настоящее время военный потенциал Калининграда значительно снизился.
"В разных подразделениях происходит значительное сокращение как личного состава, так и шедшего вместе с личным вооружением вооружения - от четверти до половины. Здесь - не в Калининграде в целом, а в отдельных подразделениях, которые используются в войне против Украины", - сказал он.
"Не нужно представлять, что Калининград остался в стороне, когда против Украины взимаются ресурсы со всей России. Калининград не остался в стороне, эти ресурсы с него брали и берут", - добавил Анушаускас.
Как сообщалось, Россия перебросила истребители МиГ-31 с ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск Калининградской области, граничащий с Литвой и Польшей.
Как известно, страны Балтии ранее выражали обеспокоенность из-за ракетных комплексов "Искандер", размещенных Россией в Калининградской области.
Комментируя размещение "Искандеров" в Калининграде в 2018 году, Кремль заявлял, что "мы можем размещать оружие где угодно".
Ситуация вокруг Калининграда накалилась на фоне полномасштабной войны России против Украины, в связи с ограничениями российского транзита через Литву.
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