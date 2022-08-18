Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Литве не видят роста угрозы от размещения истребителей с "Кинжалами" в Калининграде

Четверг, 18 августа 2022, 20:53

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что размещенные в Калининграде российские ракеты "Кинжал" не изменяют ситуацию с безопасностью в регионе, не увеличивают угрозы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

"Я думаю, что нам не следует слишком беспокоиться о месте базирования той или иной их ракеты. Тем более, что арсеналы, расположенные в Калининграде, сильно использовались в войне против Украины. Оттуда многое взяли. Эти ракеты никак ситуацию не меняют", - сказал он. он.

"Номинальная угроза, которую Россия представляет для своих соседей, существует всегда, но уровень угрозы от этого не стал выше", - добавил министр.

По словам Анушаускаса, в настоящее время военный потенциал Калининграда значительно снизился.

"В разных подразделениях происходит значительное сокращение как личного состава, так и шедшего вместе с личным вооружением вооружения - от четверти до половины. Здесь - не в Калининграде в целом, а в отдельных подразделениях, которые используются в войне против Украины", - сказал он.

"Не нужно представлять, что Калининград остался в стороне, когда против Украины взимаются ресурсы со всей России. Калининград не остался в стороне, эти ресурсы с него брали и берут", - добавил Анушаускас.

Как сообщалось, Россия перебросила истребители МиГ-31 с ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск Калининградской области, граничащий с Литвой и Польшей.

Как известно, страны Балтии ранее выражали обеспокоенность из-за ракетных комплексов "Искандер", размещенных Россией в Калининградской области.

Комментируя размещение "Искандеров" в Калининграде в 2018 году, Кремль заявлял, что "мы можем размещать оружие где угодно".

Ситуация вокруг Калининграда накалилась на фоне полномасштабной войны России против Украины, в связи с ограничениями российского транзита через Литву.

Читайте также: Российская месть Литве: как Вильнюс реагирует на новые угрозы Кремля.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Литва

Статьи

Зависимость от соседа: почему вступление Украины в ЕС привязано к Молдове и наоборот

Украина и Молдова связаны в процессе интеграции и будут двигаться вперед только при условии, если и Киев, и Кишинев будут хорошо выполнять свое домашнее задание (укр.)
18 августа 2022 — Леонид Литра, Центр "Нова Європа"

Борьба за танк: как Эстония декоммунизировала главный символ советской оккупации

Все попытки достичь компромисса с российской общиной не имели успеха. Так что у правительства Эстонии не оставалось другого выбора, кроме как идти на конфликт.
17 августа 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Сербский отказ Путину: будет ли на Балканах военная база РФ

Зачем РФ педалирует вопрос о создании военной базы в Сербии? И сможет ли Белград долго сопротивляться этому давлению?
17 августа 2022 — Владимир Цибульник, для Европейской правды