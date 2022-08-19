Бізнес-асоціація зі Східної Німеччини закликає Шольца скасувати санкції проти Росії

Бізнес-асоціація виробників крафтової продукції із федеральної землі Саксонія-Ангальт звернулася до канцлера Олафа Шольца із закликом скасувати усі санкції проти Росії, тому що вони занадто дорого коштують бізнесу і населенню Німеччини.

Як повідомляє "Європейська правда", переказ звернення наводить Spiegel.

16 підписантів пишуть, що засуджують напад Росії на Україну як серйозний злочин, але турбуються про майбутнє своїх дітей і про свій бізнес, та що у розмовах з клієнтами теж чують, що більшість "не хочуть жертвувати своїм тяжко здобутим хорошим рівнем життя заради України" і це так само "не їхня війна".

Серед аргументів, чому Україна, мовляв, не варта таких жертв, вони вказують, що в Україні є проблеми з демократією, у звіті Transparency International за 2021 рік вона на найгіршому серед країн Європи місці за ситуацією з корупцією.

Вони дорікають Шольцу тим, що він може стати "канцлером, який зруйнував Німеччину", аргументуючи, що зростання цін суттєво вдарить по стандартах життя і компаніях.

Паралельно віцеспікер Бундестагу від Вільної демократичної партії, яка входить до правлячої коаліції Німеччини, висловився за відкриття замороженого російського газопроводу "Північний потік-2" для заповнення газосховищ на зиму, попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну.