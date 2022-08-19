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Бизнес-ассоциация из Восточной Германии призывает Шольца отменить санкции против России

Пятница, 19 августа 2022, 10:22

Бизнес-ассоциация производителей крафтовой продукции из федеральной земли Саксония-Анхальт обратилась к канцлеру Олафу Шольцу с призывом отменить все санкции против России, потому что они слишком дорого обходятся бизнесу и населению Германии.

Как сообщает "Европейская правда", перевод обращения приводит Spiegel.

16 подписантов пишут, что осуждают нападение России на Украину как серьезное преступление, но беспокоятся о будущем своих детей и о своем бизнесе, и что в разговорах с клиентами тоже слышат, что большинство "не хотят жертвовать своим тяжело полученным хорошим уровнем жизни ради Украины" и это "не их война".

Среди аргументов, почему Украина, мол, не стоит таких жертв, они указывают, что в Украине есть проблемы с демократией, а в отчете Transparency International за 2021 год она на самом худшем среди стран Европы месте по ситуации с коррупцией.

Они упрекают Шольца в том, что он может стать "канцлером, разрушившим Германию", аргументируя, что рост цен существенно ударит по стандартам жизни и компаниям.

Параллельно вице-спикер Бундестага от Свободной демократической партии, входящей в правящую коалицию Германии, высказался за открытие замороженного российского газопровода "Северный поток-2" для заполнения газохранилищ на зиму, несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину.

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Германия Война с РФ санкции

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