Канада виділяє $3 млн на оборонний і правоохоронний сектори Україні

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо у вівторок оголосив про виділення 3,85 мільйона канадських доларів (2,97 мільйона доларів США) на проєкти зміцнення правоохоронного та оборонного секторів України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Трюдо.

У межах нового пакету допомоги приблизно 2,9 мільйона доларів підуть на додаткове фінансування для Канадсько-українського проекту розвитку поліції, який надає цільову підтримку Національній поліції, Міністерству внутрішніх справ та Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Кошти підуть на надання необхідного обладнання й підтримки для покращення реагування поліції на випадки сексуального насильства, пов’язаного з повномасштабною війною, і розширення психологічної підтримки поліцейських.

Приблизно 950 тисяч доларів будуть витрачені на додаткове фінансування реформи Міністерства оборони України. Цей проєкт зміцнює спроможність "інституції, яка має вирішальне значення для здатності України захищатися перед лицем російської агресії".

Крім того, прем’єр-міністр Канади оголосив про створення спеціальної групи, яка допоможе підвищити спроможність розуміти, контролювати та виявляти дезінформацію, що спонсорується Росією, а також сприятиме глибшій міжнародній співпраці.

Як нагадує офіс Трюдо, у 2022 році Канада виділила понад 3,4 мільярда канадських доларів (2,62 мільярда доларів США) на підтримку України – зокрема 1,95 мільярда доларів прямої фінансової допомоги та 455 мільйонів доларів міжнародної допомоги.

Крім того, з лютого 2022 року Канада надала 626 мільйонів доларів військової допомоги (понад 483 мільйони доларів США).

Раніше стало відомо, що Канада запроваджує санкції проти 62 фізичних осіб і одного оборонного підприємства Росії.