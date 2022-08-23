Канада выделяет $3 млн на оборонный и правоохранительный секторы Украины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во вторник объявил о выделении 3,85 миллионов канадских долларов (2,97 миллионов долларов США) на проекты укрепления правоохранительного и оборонного секторов Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Трюдо.

В рамках нового пакета помощи около 2,9 миллиона долларов пойдут на дополнительное финансирование для Канадско-украинского проекта развития полиции, который оказывает целевую поддержку Национальной полиции, Министерству внутренних дел и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Денежные средства пойдут на предоставление необходимого оборудования и поддержки для улучшения реагирования полиции на случаи сексуального насилия, связанного с полномасштабной войной, и расширения психологической поддержки полицейских.

Приблизительно 950 тысяч долларов будут потрачены на дополнительное финансирование реформы Министерства обороны Украины. Этот проект укрепляет возможность "институции, которая имеет решающее значение для способности Украины защищаться перед лицом российской агрессии".

Кроме того, премьер-министр Канады объявил о создании специальной группы, которая поможет повысить способность понимать, контролировать и выявлять спонсируемую Россией дезинформацию, а также будет способствовать более глубокому международному сотрудничеству.

Как напоминает офис Трюдо, в 2022 году Канада выделила более 3,4 миллиарда канадских долларов (2,62 миллиарда долларов США) в поддержку Украины – в том числе 1,95 миллиарда долларов прямой финансовой помощи и 455 миллионов долларов международной помощи.

Кроме того, с февраля 2022 года Канада предоставила 626 миллионов долларов военной помощи (свыше 483 миллионов долларов США).

Ранее стало известно, что Канада вводит санкции против 62 физических лиц и одного оборонного предприятия России.