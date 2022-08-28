Італія отримає ще два розвідувальні літаки від Ізраїлю – ЗМІ

Італія уклала з ізраїльською компанією Israel Aerospace Industries (ІАІ) контракти на суму близько 550 мільйонів доларів, які передбачають придбання двох літаків-розвідників раннього попередження разом із їхнім обслуговуванням.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Haaretz із посиланням на документи міністерства оборони та парламенту Італії.

У липні ІАІ оголосила про те, що уклала контракт на суму понад 200 мільйонів доларів на постачання літаків спеціального призначення "європейській країні НАТО", не уточнивши, про яку саме йдеться.

Підрозділ ІАІ – компанія ELTA – випускає літаки SIGINT для збору електронної та комунікаційної розвідувальної інформації, а також літаків CAEW, які слугують як система раннього попередження й контролю.

Таким чином, загальна кількість розвідувальних літаків, які військово-повітряні сили Італії отримають від ізраїльської компанії, зросла до чотирьох – після оголошеного у 2021 році придбання двох повітряних суден CAEW.

Про збільшення кількості замовлень в ІАІ з боку Італії стало відомо через кілька днів після зустрічі генеральних директорів міністерств оборони обох країн у липні, які обговорювали співпрацю у сфері придбання й використання військової техніки.

Як відомо, ІАІ обслуговує оборонні потреби й інших держав-членів НАТО. У вересні минулого року уряд Чехії затвердив купівлю в компанії до 2026 року чотирьох батарей системи протиповітряної оборони Spyder для заміни застарілої зброї радянського виробництва.

А у Німеччині на початку квітня почали розглядати можливість придбання системи протиракетної оборони в Ізраїлю або Сполучених Штатів для захисту від загроз, зокрема російських ракет "Іскандер" у Калінінграді.