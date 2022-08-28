Италия получит еще два разведывательных самолета от Израиля – СМИ

Италия заключила с израильской компанией Israel Aerospace Industries (IAI) контракты на сумму около 550 миллионов долларов, предполагающих приобретение двух самолетов-разведчиков раннего предупреждения вместе с их обслуживанием.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Haaretz со ссылкой на документы министерства обороны и парламента Италии.

В июле IAI объявила о том, что заключила контракт на сумму более 200 миллионов долларов на поставку самолетов специального назначения "европейской стране НАТО", не уточнив, о какой именно идет речь.

Подразделение IAI – компания ELTA – выпускает самолеты SIGINT для сбора электронной и коммуникационной разведывательной информации, а также самолетов CAEW, которые служат системой раннего предупреждения и контроля.

Таким образом, общее количество разведывательных самолетов, которые получат военно-воздушные силы Италии от израильской компании, возросло до четырех – после объявленного в 2021 году приобретения двух воздушных судов CAEW.

Об увеличении количества заказов в IAI со стороны Италии стало известно спустя несколько дней после встречи генеральных директоров министерств обороны обеих стран в июле, обсуждавших сотрудничество в сфере приобретения и использования военной техники.

Как известно, IAI обслуживает оборонные нужды и других государств-членов НАТО. В сентябре прошлого года правительство Чехии утвердило покупку у компании к 2026 году четырех батарей системы противовоздушной обороны Spyder для замены устаревшего оружия советского производства.

А в Германии в начале апреля начали рассматривать возможность приобретения системы противоракетной обороны у Израиля или Соединенных Штатов для защиты от угроз, в том числе российских ракет "Искандер" в Калининграде.