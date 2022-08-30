Зеленський попросив сенаторів США наростити безпекову допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з сенаторами США Робертом Портманом та Емі Клобучар у Києві заявив, що допомога Україні з боку США у сфері безпеки має продовжуватися та нарощуватися.

Про це повідомила пресслужба ОП у вівторок, пише "Європейська правда".

Зеленський докладно поінформував сенаторів про розвиток ситуації на фронті. Президент відзначив важливість безпекової допомоги, що надходить від Сполучених Штатів, та необхідність її продовження й нарощування.

Він наголосив, що Україна забезпечує надійний контроль над озброєнням і військовою технікою, що надходять від іноземних партнерів.

Зеленський також акцентував на важливості активізації фінансової допомоги Україні.

Окремо президент наголосив на необхідності посилення санкційної політики щодо Росії.

"Попереду – багато роботи. Розраховую, що санкційний тиск нарощуватиметься. Одним з елементів такого тиску має стати запровадження візових обмежень для громадян РФ. Щоб росіяни відчули наслідки власної підтримки агресії проти України", – сказав Володимир Зеленський.

Під час зустрічі окрему увагу приділили ситуації на Запорізькій АЕС. Президент України зробив акцент на тому, що дії Росії є проявом ядерного тероризму та становлять глобальну загрозу. Насамперед це стосується Європейського континенту.

"Запорізька АЕС має бути демілітаризована та повернута під контроль України", – зазначив глава держави й додав, що в цьому зв’язку на місію МАГАТЕ покладаються великі надії.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена в останні два місяці допомагала українським військовим підготуватися до контрнаступу на півдні, задовольняючи їхні конкретні запити на військову допомогу.