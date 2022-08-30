Зеленский попросил сенаторов США нарастить помощь Украине по безопасности 

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенаторами США Робертом Портманом и Эми Клобучар заявил, что помощь Украине со стороны США в сфере безопасности должна продолжаться и наращиваться.

Об этом сообщила пресс-служба ОП во вторник, пишет "Европейская правда".

Зеленский подробно проинформировал сенаторов о развитии ситуации на фронте. Президент отметил важность поступающей от Соединенных Штатов помощи по безопасности и необходимость ее продления и наращивания.

Он подчеркнул, что Украина обеспечивает надежный контроль над вооружением и военной техникой, поступающей от иностранных партнеров.

Зеленский также акцентировал внимание на важности активизации финансовой помощи Украине.

Отдельно президент отметил необходимость усиления санкционной политики в отношении России.

"Впереди – много работы. Рассчитываю, что санкционное давление будет наращиваться. Одним из элементов такого давления должно стать введение визовых ограничений для граждан РФ. Чтобы россияне ощутили последствия собственной поддержки агрессии против Украины", – сказал Владимир Зеленский.

Во время встречи особое внимание было уделено ситуации на Запорожской АЭС. Президент Украины сделал акцент на том, что действия России являются проявлением ядерного терроризма и представляют глобальную угрозу. В первую очередь это касается Европейского континента.

"Запорожская АЭС должна быть демилитаризована и возвращена под контроль Украины", – отметил глава государства и добавил, что в этой связи на миссию МАГАТЭ возлагаются большие надежды.

Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена в последние два месяца помогала украинским военным подготовиться к контрнаступлению на юге, удовлетворяя их конкретные запросы на военную помощь.