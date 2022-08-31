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Україна розраховує на чіткішу позицію Сербії щодо російської агресії - МЗС

Середа, 31 серпня 2022, 18:27

Україні розраховує на більш чітку позицію Сербії як кандидата на членство в ЄС щодо засудження російської агресії та приєднання до санкцій Євросоюзу.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко у середу, повідомляє "Європейська правда".

Ніколенко зустрівся із сербськими журналістами та розповів їм про війну Росії проти України, допомогу партнерів та боротьбу з російською пропагандою. 

Він подякував за гуманітарну допомогу українським громадянам з боку сербського уряду.

"Підкреслив, що в Україні розраховують на більш чітку позицію Сербії як кандидата на членство в Європейському Союзі щодо засудження російської агресії та приєднання до санкцій ЄС. Простір для маневрів Москви в контексті її гібридної війни проти Європи має бути закритий", - зазначив Ніколенко на своїй Facebook-сторінці.

Раніше Європейський парламент закликав Сербію терміново приєднатися до санкційних рішень Євросоюзу проти Росії.

Сербський президент Александар Вучич стверджував, що Сербія дуже страждає через відмову ввести санкції проти Росії. І попри те, що у випадку їх введення, "життя було б у десять разів кращим", Сербія буде до кінця ухилятися від цього кроку.

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Сербія МЗС

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