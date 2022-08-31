Украина рассчитывает на более четкую позицию Сербии по отношению к российской агрессии - МИД

Украина рассчитывает на более четкую позицию Сербии как кандидата на членство в ЕС по осуждению российской агрессии и присоединению к санкциям Евросоюза.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в среду, сообщает "Европейская правда".

Николенко встретился с сербскими журналистами и рассказал им о войне России против Украины, помощи партнеров и борьбе с российской пропагандой.

Он поблагодарил за гуманитарную помощь украинским гражданам со стороны сербского правительства.

"Подчеркнул, что в Украине рассчитывают на более четкую позицию Сербии как кандидата на членство в Европейском Союзе по осуждению российской агрессии и присоединению к санкциям ЕС. Пространство для маневров Москвы в контексте ее гибридной войны против Европы должно быть закрыто", - отметил Николенко на своей Facebook-странице.

Ранее Европейский парламент призвал Сербию срочно присоединиться к санкционным решениям Евросоюза против России.

Сербский президент Александар Вучич утверждал, что Сербия очень страдает из-за отказа ввести санкции против России. И несмотря на то, что в случае их введения, "жизнь была бы в десять раз лучше", Сербия будет до конца уклоняться от этого шага.