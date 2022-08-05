Керівник грецької розвідки пішов у відставку через скандал із прослуховуванням журналіста

Керівник розвідувальної служби Греції пішов у відставку через скандал із прослуховуванням журналіста CNN Greece.

Про це повідомили в офісі прем’єр-міністра в п’ятницю, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Керівник розвідувальної служби EYP Панагіотіс Контолеон подав у відставку "після помилкових дій, виявлених у ході законних процедур прослуховування телефонних розмов", заявили у канцелярії прем'єр-міністра.

Раніше цього тижня двоє депутатів розповіли агентству на умовах анонімності, що Контолеон визнав під час засідання парламентського комітету 29 липня факт шпигунства його службою за фінансовим журналістом Танасісом Кукакісом, який працює на CNN Greece.

Це закрите слухання було скликано після того, як лідер соціалістичної опозиційної партії "Загальногрецький соціалістичний рух" подав скаргу до вищої прокуратури про спробу прослуховування його мобільного телефону програмним забезпеченням для стеження.

В окремій заяві канцелярія прем'єр-міністра заявила, що головний помічник прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса, його генеральний секретар Григоріс Дімітріадіс, також подав у відставку, не повідомляючи додаткових подробиць. EYP звітує офісу прем’єр-міністра.

Уряд заявив, що грецька влада не використовує шпигунське програмне забезпечення, яке нібито використовувалося для стеження за Кукакісом, і не веде бізнесу з компаніями, які його продають.

У квітні грецький прокурор почав розслідування заяви Кукакіса про те, що його смартфон був заражений програмним забезпеченням для стеження.

Нагадаємо, минулого року в Європейському Союзі вибухнув скандал через виявлені випадки масового використання програмного забезпечення Pegasus ізраїльської компанії NSO Group, за допомогою якого прослуховували сотні урядовців, політиків, журналістів і активістів.

Деталі про скандал навколо Pegasus можна почитати у статті: Почути опозицію: які наслідки для влади Польщі матиме скандал із нелегальним стеженням.