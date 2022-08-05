Липень у Португалії виявився найспекотнішим за історію спостережень

Інститут атмосфери Португалії (ІРМА) в п’ятницю повідомив, що цього року в країні середня температура в липні була найвищою з 1931-го, відколи ведуться вимірювання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Observador.

Середня температура повітря в липні 2022 року в Португалії становила 25,14ºC, що майже на три градуси (2,97ºC) вище норми.

За даними ІРМА, в липні було перевищено абсолютні екстремуми максимальної температури на 28 станціях і мінімальної температури – на 21 станції.

Зокрема, між 7 і 14 липня було зафіксовано 98 нових максимальних температурних рекордів, причому найбільша кількість абсолютних рекордів припадає на 14-те число, а місячних – на 13-те.

У своєму звіті IPMA вказує, що чотири найвищі значення середньої максимальної температури в липні в Португалії були зафіксовані після 2000 року.

Що стосується кількості опадів, то цьогорічний липень був четвертим найбільш посушливим з 2000 року, а загальна кількість опадів становила лише 22% від норми.

У порівнянні з кінцем червня наприкінці липня в Португалії спостерігалося "значне зниження відсотка води в ґрунті по всій території, яке було більш суттєвим у центрі та на півдні".

Як повідомлялося, більшість країн Західної Європи страждають від виснажливої ​​спеки, у багатьох із них побиті температурні рекорди та вирують масштабні пожежі.

Температурні рекорди були зафіксовані у Великій Британії, Данії, Швеції та інших європейських країнах.