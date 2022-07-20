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Західна Європа потерпає від аномальної ​​спеки: температурні рекорди та масштабні пожежі

Середа, 20 липня 2022, 08:38

Більшість Західної Європи страждає від виснажливої ​​спеки, у багатьох країнах побиті температурні рекорди та вирують масштабні пожежі.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

Велика Британія, що зазвичай звикла до м'якшого клімату, вперше зафіксувала температуру вище +40 градусів.

Внаслідок великої пожежі на сході Лондона спалахнули будинки. Жителі, яких довелося евакуювати, розповіли, що внаслідок пожежі було знищено близько восьми будинків і, можливо, місцева церква, а пожежник, який прибув на місце, назвав це "абсолютним пеклом".

У вівторок у Німеччині був найспекотніший день 2022 року. Національна метеорологічна служба зафіксувала +39,5 градуси у західному місті Дуйсбург. За словами синоптиків, Нідерланди також досягли такого ж максимуму +39,5°C в Маастріхті.

У Франції у понеділок у 64 різних районах було зареєстровано рекордно високі температури.

Хоча рекордний максимум для континентальної Франції не був перевищений, на південному заході країни сталися найбільші лісові пожежі за 30 років. З 12 липня пожежі охопили понад 20 300 га виноробного регіону Жиронда. Близько 37 тисяч людей довелося евакуювати зі своїх будинків.

У Греції лісова пожежа, викликана ураганним вітром, вирувала в гірському районі Пентелі, неподалік Афін. Вона пошкодила будинки та спонукала місцеву владу евакуювати принаймні чотири райони та лікарню.

Синоптики в Італії попереджають про підвищення температури до +40-42 градусів у період із середи до п'ятниці. У країні вже було зареєстровано кілька лісових пожеж, а пожежі, що спалахнули у понеділок увечері в Тоскані, все ще вирували у вівторок вдень.

Центральна та північно-західна частина Іспанії також постраждала від лісових пожеж. Служба моніторингу Copernicus, яка є частиною програми ЄС зі спостереження за Землею, заявила, що загальні викиди вуглецю від лісових пожеж у період з червня до липня є найвищими в Іспанії за період з 2003 року.

У Бельгії в дюнах на курорті Де-Хаан спалахнула пожежа, внаслідок якої спалахнули кілька автомобілів. Але після спеки країна зараз готується до гроз, які можуть призвести до 20-30 мм опадів у деяких регіонах.

Температура у Португалії також значно знизилася. Проте з минулого тижня було зареєстровано понад 1000 смертей, пов'язаних з аномальною спекою.

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