В Естонії засекретили імена членів комісії, яка вирішує долю радянських пам’ятників

Комісія Державної канцелярії (уряду) Естонії, мета якої – вирішити долю монументів радянської епохи, працює в умовах секретності, що викликало критику опозиції та керівників ЗМІ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Комісія з монументів покликана, як сказано у наказі про її створення, "організувати усунення з публічного простору надгробків та пам'ятників із символікою окупаційної влади". У низці випадків допускається заміна текстів на табличках ідеологічно нейтральними.

Імена членів комісії тримають у таємниці, відомо лише, що її очолює Аско Ківінук, який раніше працював у держцентрі оборонних інвестицій. За словами Кивінука, до комісії входять представники різних міністерств і відомств.

У відповідь на письмовий запит уряд Естонії повідомив, що комісія засідає раз на тиждень і вже наступного тижня представить юридичний аналіз планів демонтажу радянських пам'яток.

"Щодо засекреченості, то, якщо подивитися, що трапилося в Нарві, де спалили екскаватор, який допомагав з демонтажем радянської гаубиці, стає ясно, що секретність тут цілком обґрунтована. Члени комісії можуть наразитися на загрози та небезпеки, тож Естонська держава повинна захистити їх і дати їм можливість працювати спокійно", – пояснила міністерка держуправління Естонії Рійна Солман.

Такий підхід в країні поділяють не всі. Історик і член опозиційної Консервативної народної партії Естонії Яак Валге вважає, що громадськість має право знати, хто, як і на яких підставах приймає рішення. Такої ж думки дотримується і головний редактор порталу Delfi Урмо Соонвалд.

"У нинішній ситуації від цієї комісії потрібна якраз максимальна прозорість - громадськість має знати, хто входить до комісії, що там обговорюють, за якими критеріями приймаються рішення, коли вони будуть реалізовані. Ці рішення матимуть велику суспільно-політичну вагу, і нинішня секретність у якийсь момент почне працювати проти цих рішень", – вважає Соонвалд.

У відповідь в уряді Естонії обіцяють у подальшому зробити роботу комісії з монументів прозорішою. "Сподіваємось, що результати роботи комісії побачать усі", – йдеться у відповіді Державної канцелярії.

Раніше прем'єрка Естонії Кая Каллас заявила, що уряд погодився з тим, що радянські пам'ятники мають бути прибрані з публічного простору якнайшвидше.

Одним із найбільш відомих таких монументів є радянський танк в естонському місті Нарва, переважна більшість жителів якого (понад 80%) - етнічні росіяни, а близько 36% мають російське громадянство.