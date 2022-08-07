Альянс лівоцентристів у Італії поповнився новими партіями за 7 тижнів до виборів

За сім тижнів до загальних виборів в Італії лівоцентристський альянс зміцнів - до нього приєднались нові партії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

На вихідних до альянсу, який очолююють соціал-демократи (PD), приєдналися "Зелені", "Ліві", а також нова партія міністра закордонних справ Луїджі Ді Майо "Громадянська відданість". У вівторок PD колишнього прем'єр-міністра Енріко Летта підписала угоду із двома центристськими партіями.

В італійській виборчій системі такі альянси є вирішальними для успіху на виборах.

Незабаром після падіння уряду прем'єр-міністра Маріо Драгі в липні партії правоцентристського блоку уже погодилися співпрацювати.

В опитуваннях громадської думки три праві партії "Брати Італії", "Ліга" та "Вперед, Італіє" лідирують і мають найкращі шанси перемогти на виборах 25 вересня.

Найсильнішою силою можуть стати "Брати Італії", лідер яких Джорджія Мелоні хоче стати прем’єр-міністром.

Альянс лівоцентристів - це суто союз із розрахунку, щоб не допустити приходу ультраправого уряду. Партії сильно розходяться у своїх програмах.

В останні кілька днів провідні політики іноді різко нападали один на одного, особливо в соціальних мережах, а в деяких випадках продовжують це робити навіть після того, як домовились про співпрацю.

Дострокові вибори до парламенту Італії відбудуться 25 вересня.

Про політичну кризу в Італії більше читайте тут: Чому проукраїнський прем’єр Італії пішов у відставку та хто зараз бореться за його посаду.