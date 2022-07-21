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Стала відома дата позачергових виборів до парламенту Італії

Четвер, 21 липня 2022, 20:36

Відповідно до рішення президента Італії Серджо Матарелли, дострокові вибори до парламенту країни після його розпуску в четвер відбудуться 25 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

"Як офіційно оголошено, я підписав декрет про розпуск парламенту і проведення нових виборів протягом 70 днів, як і заплановано", – сказав Матарелла у телевізійному зверненні в четвер.

Він наголосив, що розпуск парламенту був крайнім заходом, але до цього рішення призвела політична ситуація.

"Обговорення, голосування й умови чітко показали відсутність перспектив для нової більшості (в парламенті)", – зазначив президент Італії.

Декрет було передано спікерам обох палат італійського парламенту – Сенату і Палати депутатів.

Раніше в четвер Серджо Матарелла підписав указ про розпуск парламенту. Перед тим він з другого разу прийняв відставку прем'єра Маріо Драгі.

Сенат Італії у середу підтримав резолюцію з висловом довіри уряду Драгі. Але він отримав лише 95 голосів, тоді як у Сенаті засідає 321 сенатор. Це найнижчий результат, якого уряд досяг у цьому законодавчому органі.

Праві партії – "Вперед, Італіє", "Рух 5 зірок" та "Ліга" – взагалі відмовилися голосувати за резолюцію та бойкотували її розгляд у парламенті. Це означало, що може не зібратися достатньо голосів для оголошення кворуму в Сенаті, коли його рішення мають законну силу.

Праві партії виступали за розпуск уряду й проведення дострокових виборів, де розраховують покращити свій результат. 

Нагадаємо, коаліційний уряд Драгі опинився на межу розпаду після того, як "Рух 5 зірок" відмовився голосувати за важливий указ про фінансову допомогу тисячам родин і компаній.

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