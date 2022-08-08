Німецькі соціал-демократи оголосять, чи виключать Шредера з партії

Німецькі соціал-демократи (СДПН) оголосять у понеділок про своє рішення щодо виключення з партії колишнього канцлера Герхарда Шредера через його зв'язки з президентом Росії Владіміром Путіним.

Про це повідомило агентство DPA, пише "Європейська правда".

Арбітражний комітет у місті Ганновер розглядає рішення після того, як 17 клопотань про виключення Шредера надійшли від різних відділень партії.

Сам Шредер на слухання не прийшов і не надіслав свого адвоката.

Рішення арбітражного комітету може бути оскаржене впродовж двох тижнів.

У березні лідер партії СДПН Ларс Клінгбейл, який входив до найближчого оточення Шредера, дистанціювався від свого колишнього друга, заявивши, що між ним та Шредером стався "політичний розкол".

У травні парламент Німеччини скасував привілеї Шредера як колишнього канцлера і тимчасово позбавив його посади в Бундестазі і персоналу, який йому належить.

Бундестаг виправдав цей крок, пославшись на поведінку Шредера під час агресивної війни з Росією, коли він відмовився зайняти чітку позицію проти Кремля.

Колишній лідер Німеччини засудив вторгнення як невиправдане, але не критикував Путіна. Ця позиція викликала різку критику з боку всього політичного спектра Німеччини.

Він також продовжував обіймати прибуткові посади в російських енергетичних гігантах, поки громадський і політичний тиск не змусив його відмовитися від них.