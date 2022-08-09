Парламент Греції повернеться з канікул раніше через скандал з прослуховуванням

Відкриття парламенту перенесено на 22 серпня, оскільки уряд погодився з проханням лідера опозиції Алексіса Ципраса щодо проведення дебатів у Палаті представників щодо справи про прослуховування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

"Уряд погоджується на прискорення відкриття парламенту 22 серпня та проведення дебатів протягом того тижня", — заявив речник уряду Янніс Ойконому.

Раніше прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив у зверненні до нації, що не знав, що лідера опозиційної Соціалістичної партії країни прослуховували розвідувальні служби Греції в 2021 році, додавши, що він ніколи б не допустив цього.

"Хоча все було зроблено законно, Національна служба розвідки недооцінила політичний вимір цієї конкретної дії. Формально це були адекватні дії, але політично неприйнятні. Цього не повинно було статися [і це] підірвало довіру громадян до національної розвідки", — сказав Міцотакіс.

"Можливо, розвідка дотримувалася букви закону, але це було неправильно. Я не знав про це; і, якби знав, то ніколи б цього не дозволив", – сказав він.

Міцотакіс сказав, що ця справа виявила недоліки грецьких секретних служб, і пообіцяв провести "капітальний ремонт" розвідувальної служби.

Голова спецслужби та генеральний секретар офісу Міцотакіса подали у відставку на тлі скандалу, пов'язаного з прослуховуванням.

Лідер соціалістичної опозиційної партії подав скаргу до вищої прокуратури про спробу прослуховування його мобільного телефону програмним забезпеченням для стеження.

У квітні грецький прокурор почав розслідування заяви політика про те, що його смартфон був заражений програмним забезпеченням для стеження.

Нагадаємо, минулого року в Європейському Союзі вибухнув скандал через виявлені випадки масового використання програмного забезпечення Pegasus ізраїльської компанії NSO Group, за допомогою якого прослуховували сотні урядовців, політиків, журналістів і активістів.

Деталі про скандал навколо Pegasus можна почитати у статті: Почути опозицію: які наслідки для влади Польщі матиме скандал із нелегальним стеженням.