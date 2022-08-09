Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Молдові дійшла до суду справа проти Додона про незаконні схеми при імпорті електроенергії 

Вівторок, 9 серпня 2022, 12:31

Генпрокуратура Молдови 9 серпня завершила розслідування та передала до суду справу, в якій експрезидента Ігоря Додона звинувачують у незаконних схемах при закупівлі електроенергії у період з 2008 по 2009 рік через підприємство Energocom. 

Про це повідомило видання NewsMaker, пише "Європейська правда".

У вересні 2021 року Генпрокуратура порушила кримінальну справу за фактом розкрадання державних грошей за допомогою незаконних схем імпорту електроенергії до Молдови. 

За даними слідства, на початку 2008 року керівництво підприємства Energocom, що постачає до Молдови електроенергію, у змові з чиновниками міністерства економіки, НАРЕ та іншими особами, у тому числі тими, хто живе за межами країни, реалізували злочинну схему. Вони необґрунтовано збільшили закупівельну ціну на електроенергію та привласнили різницю у ціні.

Експрезиденту Молдови Додону продовжили домашній арешт – і дозволили спілкуватися лише із сім'єю

Додона, зокрема, звинувачують у тому, що у травні 2008 року, обіймаючи посаду міністра економіки, він підписав висновок, який сприяв тому, щоб гендиректор Energocom підписав контракт із угорською компанією про закупівлю 2,3 млрд кВт·год за період із травня 2008 року по червень 2009 року всупереч положенням закону.

При цьому ціна електроенергії за період травень-вересень 2008 року становила $0,053 за 1 кВт·год, і $0,058 — за електроенергію, поставлену з жовтня 2008 року до червня 2009 року. Хоча Energocom вже провів переговори та уклав два контракти на постачання електроенергії за ціною на 29% нижчою.

Внаслідок зазначених дій державі завдали збитків у розмірі $11,9, що еквівалентно 123,9 млн леям, які згодом перевели на рахунки офшорів. 

У партії Додона заявили про "полювання на відьом" через розслідування щодо партії "Шор"

Ці дії призвели до підвищення тарифів на електроенергію, обмежуючи права кінцевих споживачів, розповіли у прокуратурі.

Розслідування у справі триває щодо інших учасників схеми, які входять до злочинної групи, яку очолює Володимир Плахотнюк. З

Додон вважає справу сфабрикованою на замовлення "правлячого режиму".

Додон вже перебуває під домашнім арештом у іншій справі про корупцію, незаконне збагачення і державну зраду.

Читайте більше про цю справу: Зрада президента: як Молдова дійшла до арешту Додона та що це змінить у відносинах з РФ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова

Статті

Курт Волкер: До кінця року ми побачимо зміну на фронті, а далі у росіян буде складна зима

"Коли вам протистоїть такий ворог – місця для компромісу немає. Зараз надто ризиковано навіть тимчасово залишати Крим у руках Росії..."
9 серпня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Відповідь на російські фейки: як Україна переходить на систему НАТО у контролі над зброєю

Звичайні процедури моніторингу кінцевого використання західної зброї в Україні погано підходять для зон активних бойових дій.
8 серпня 2022 — Олександр Калініченко, для Європейської правди

Межа війни: що вже змінилося та чого чекати у роботі кордону між Україною та ЄС

Автомобільні пункти пропуску на західному кордоні стали основними воротами України. Варто розібратися, які процеси там відбуваються...
8 серпня 2022 — Євгенія Григор'єва, Ірина Сушко, "Європа без Бар'єрів"