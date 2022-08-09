У Молдові дійшла до суду справа проти Додона про незаконні схеми при імпорті електроенергії 

Генпрокуратура Молдови 9 серпня завершила розслідування та передала до суду справу, в якій експрезидента Ігоря Додона звинувачують у незаконних схемах при закупівлі електроенергії у період з 2008 по 2009 рік через підприємство Energocom.

Про це повідомило видання NewsMaker, пише "Європейська правда".

У вересні 2021 року Генпрокуратура порушила кримінальну справу за фактом розкрадання державних грошей за допомогою незаконних схем імпорту електроенергії до Молдови.

За даними слідства, на початку 2008 року керівництво підприємства Energocom, що постачає до Молдови електроенергію, у змові з чиновниками міністерства економіки, НАРЕ та іншими особами, у тому числі тими, хто живе за межами країни, реалізували злочинну схему. Вони необґрунтовано збільшили закупівельну ціну на електроенергію та привласнили різницю у ціні.

Додона, зокрема, звинувачують у тому, що у травні 2008 року, обіймаючи посаду міністра економіки, він підписав висновок, який сприяв тому, щоб гендиректор Energocom підписав контракт із угорською компанією про закупівлю 2,3 млрд кВт·год за період із травня 2008 року по червень 2009 року всупереч положенням закону.

При цьому ціна електроенергії за період травень-вересень 2008 року становила $0,053 за 1 кВт·год, і $0,058 — за електроенергію, поставлену з жовтня 2008 року до червня 2009 року. Хоча Energocom вже провів переговори та уклав два контракти на постачання електроенергії за ціною на 29% нижчою.

Внаслідок зазначених дій державі завдали збитків у розмірі $11,9, що еквівалентно 123,9 млн леям, які згодом перевели на рахунки офшорів.

Ці дії призвели до підвищення тарифів на електроенергію, обмежуючи права кінцевих споживачів, розповіли у прокуратурі.

Розслідування у справі триває щодо інших учасників схеми, які входять до злочинної групи, яку очолює Володимир Плахотнюк. З

Додон вважає справу сфабрикованою на замовлення "правлячого режиму".

Додон вже перебуває під домашнім арештом у іншій справі про корупцію, незаконне збагачення і державну зраду.

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