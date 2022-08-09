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Мерія Кишинева випустила рекомендації на випадок аварії на Запорізькій АЕС

Вівторок, 9 серпня 2022, 13:55

Мерія Кишинева опублікувала рекомендації у випадку, якщо на Запорізькій АЕС станеться ядерна катастрофі.

Про це повідомило видання NewsMaker, пише "Європейська правда".

Голова управління громадського здоров'я мерії Борис Гилка звинуватив міністерство охорони здоров'я у тому, що громадянами досі не розповіли, як поводитись у разі ядерної катастрофи. Молдова розташована за 740 км від Запорізької АЕС, яку останніми днями обстрілюють.

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За ядерної катастрофи мерія рекомендує насамперед зайти до закритого приміщення і не виходити з нього.

"Закрийте вікна, двері та вентиляційні отвори. Вимкніть систему вентиляції, якщо вона є. Якщо ви в машині, закрийте вікна, вимкніть вентиляцію та залиште уражену зону. Зніміть одяг та помістіть його у пластиковий пакет. Вимийте волосся та тіло. Цей запобіжний засіб дозволить видалити будь-які частинки радіоактивного пилу", - йдеться у рекомендації, яку Гилка оприлюднив на своїй Facebook-сторінці.

Щоб запобігти всмоктуванню щитовидною залозою радіоактивного йоду, рекомендують приймати таблетки йодистого калію. 

"Але ці таблетки потрібні лише у разі великої ядерної аварії. За словами лікарів, щитовидна залоза швидко поглине стабільний (нерадіоактивний) йод із цих таблеток та зупинить накопичення радіоактивного йоду. Останній швидше виводитиметься з організму", - написав Гилка. 

При цьому він зазначив, що МОЗ має уточнити, в яких дозах рекомендується приймати цей препарат, кому можна і кому не можна його пити.

МЗС Молдови напередодні висловило стурбованість через ситуацію на Запорізькій АЕС і закликало допустити на станцію експертів МАГАТЕ.

6 серпня Євросоюз засудив ведення Росією військової діяльності з території довкола Запорізької АЕС.

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з главою Євроради Шарлем Мішелем закликав запровадити санкції проти атомної галузі та ядерного палива РФ.

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Молдова

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