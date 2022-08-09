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Мэрия Кишинева выпустила рекомендации на случай аварии на Запорожской АЭС

Вторник, 9 августа 2022, 13:55

Мэрия Кишинева опубликовала рекомендации в случае, если на Запорожской АЭС произойдет ядерная катастрофа.

Об этом сообщило издание NewsMaker, пишет "Европейская правда".

Глава управления общественного здоровья мэрии Борис Гилка обвинил министерство здравоохранения в том, что гражданами до сих пор не рассказали, как себя вести в случае ядерной катастрофы. Молдова расположена в 740 км от Запорожской АЭС, которую в последние дни обстреливают.

При ядерной катастрофе мэрия рекомендует прежде всего зайти в закрытое помещение и не выходить из него.

"Закройте окна, двери и вентиляционные отверстия. Выключите систему вентиляции, если она есть. Если вы в машине, закройте окна, выключите вентиляцию и покиньте пораженную зону. Снимите одежду и поместите ее в пластиковый пакет. Вымойте волосы и тело. Это  позволит удалить какие-то частицы радиоактивной пыли", - говорится в рекомендации, которую Гилка обнародовал на своей Facebook-странице.

Чтобы предотвратить всасывание щитовидной железой радиоактивного йода, рекомендуют принимать таблетки йодистого калия.

"Но эти таблетки нужны только в случае крупной ядерной аварии. По словам врачей, щитовидная железа быстро поглотит стабильный (нерадиоактивный) йод из этих таблеток и остановит накопление радиоактивного йода. Последний будет быстрее выводиться из организма", - написал Гилка.

При этом он отметил, что Минздрав должен уточнить, в каких дозах рекомендуется принимать этот препарат, кому можно и кому его нельзя пить.

МИД Молдовы накануне выразил обеспокоенность из-за ситуации на Запорожской АЭС и призвал допустить на станцию ​​экспертов МАГАТЭ.

6 августа Евросоюз осудил ведение Россией военной деятельности с территории вокруг Запорожской АЭС.

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал ввести санкции против атомной отрасли и ядерного топлива РФ.

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Молдова

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