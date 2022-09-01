Чехія та Німеччина завершили переговори про передачу німецьких танків Leopard

Чехія та Німеччина завершили обговорення юридичних та технічних деталей безоплатної передачі чеській армії німецьких танків Leopard.

Про це повідомила прессекретар міністерства оборони Чехії Наталія Форстерова, пише "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

Текст договору передано на підпис міністрам обох країн.

Раніше міноборони Чехії повідомило, що Німеччина подарує Чехії танки на знак вдячності за інтенсивну військову підтримку України.

Згідно з відкритими джерелами, Чехія направила в Україну танки T-72 та іншу важку бойову техніку.

Прем’єр Чехії Петр Фіала раніше повідомляв, що Чехія до кінця року отримає німецькі танки Leopard замість відправлених в Україну.

У травні Німеччина домовилася з Чехією про надання чеським збройним силам 15 німецьких танків Leopard.