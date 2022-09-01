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Чехія та Німеччина завершили переговори про передачу німецьких танків Leopard

Четвер, 1 вересня 2022, 17:36

Чехія та Німеччина завершили обговорення юридичних та технічних деталей безоплатної передачі чеській армії німецьких танків Leopard. 

Про це повідомила прессекретар міністерства оборони Чехії Наталія Форстерова, пише "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

Текст договору передано на підпис міністрам обох країн.

Раніше міноборони Чехії повідомило, що Німеччина подарує Чехії танки на знак вдячності за інтенсивну військову підтримку України.

Згідно з відкритими джерелами, Чехія направила в Україну танки T-72 та іншу важку бойову техніку.

Прем’єр Чехії Петр Фіала раніше повідомляв, що Чехія до кінця року отримає німецькі танки Leopard замість відправлених в Україну.

У травні Німеччина домовилася з Чехією про надання чеським збройним силам 15 німецьких танків Leopard.

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Чехія Німеччина

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